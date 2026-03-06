Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку

https://crimea.ria.ru/20260306/zhitel-bashkortostana-priekhal-v-krym-otdokhnut-i-popal-za-reshetku-1153742591.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Как рассказали пострадавшие женщины, злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных ведомств, звонили им и под предлогом "проверки и защиты" их сбережений убеждали передать деньги курьеру. Взамен пенсионеркам предоставлялись фальшивые декларации, якобы подтверждающие заявку на проведение проверки. Курьера задержали по горячим следам, им оказался 26-летний житель Башкортостана, ранее уже неоднократно судимый за кражи. Он рассказал, что приехал в Крым отдыхать, но столкнулся с финансовыми проблемами. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина содержится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

