Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку

В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Как рассказали пострадавшие женщины, злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных ведомств, звонили им и под предлогом "проверки и защиты" их сбережений убеждали передать деньги курьеру. Взамен пенсионеркам предоставлялись фальшивые декларации, якобы подтверждающие заявку на проведение проверки. Курьера задержали по горячим следам, им оказался 26-летний житель Башкортостана, ранее уже неоднократно судимый за кражи. Он рассказал, что приехал в Крым отдыхать, но столкнулся с финансовыми проблемами. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина содержится под стражей.
мошенничество, крым, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Как рассказали пострадавшие женщины, злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных ведомств, звонили им и под предлогом "проверки и защиты" их сбережений убеждали передать деньги курьеру. Взамен пенсионеркам предоставлялись фальшивые декларации, якобы подтверждающие заявку на проведение проверки.
"Трое пострадавших, в возрасте от 79 до 87 лет, потеряли в общей сложности более трех миллионов рублей", - сообщили в полиции.
Курьера задержали по горячим следам, им оказался 26-летний житель Башкортостана, ранее уже неоднократно судимый за кражи.
Он рассказал, что приехал в Крым отдыхать, но столкнулся с финансовыми проблемами.
"В поисках легкого заработка он откликнулся на предложение о работе в мессенджере. По его словам, он получал деньги от пенсионеров, переводил основную сумму своим "кураторам", а себе оставлял небольшой процент. За каждый "заказ" он получал 30 тысяч рублей, успев заработать таким образом 90 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина содержится под стражей.
