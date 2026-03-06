Рейтинг@Mail.ru
Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку
Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку
В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T09:51
2026-03-06T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Как рассказали пострадавшие женщины, злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных ведомств, звонили им и под предлогом "проверки и защиты" их сбережений убеждали передать деньги курьеру. Взамен пенсионеркам предоставлялись фальшивые декларации, якобы подтверждающие заявку на проведение проверки. Курьера задержали по горячим следам, им оказался 26-летний житель Башкортостана, ранее уже неоднократно судимый за кражи. Он рассказал, что приехал в Крым отдыхать, но столкнулся с финансовыми проблемами. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина содержится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку

09:51 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории полиция задержала курьера дистанционных мошенников, выманивших у пенсионерок более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Как рассказали пострадавшие женщины, злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных ведомств, звонили им и под предлогом "проверки и защиты" их сбережений убеждали передать деньги курьеру. Взамен пенсионеркам предоставлялись фальшивые декларации, якобы подтверждающие заявку на проведение проверки.
"Трое пострадавших, в возрасте от 79 до 87 лет, потеряли в общей сложности более трех миллионов рублей", - сообщили в полиции.
Курьера задержали по горячим следам, им оказался 26-летний житель Башкортостана, ранее уже неоднократно судимый за кражи.
Он рассказал, что приехал в Крым отдыхать, но столкнулся с финансовыми проблемами.
"В поисках легкого заработка он откликнулся на предложение о работе в мессенджере. По его словам, он получал деньги от пенсионеров, переводил основную сумму своим "кураторам", а себе оставлял небольшой процент. За каждый "заказ" он получал 30 тысяч рублей, успев заработать таким образом 90 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина содержится под стражей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
