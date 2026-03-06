https://crimea.ria.ru/20260306/zemletryasenie-v-sochi---pochemu-vozrosla-seysmicheskaya-aktivnost-1153757237.html

Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность

Сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова. Жители Сочи, Новороссийска, Анапы, южного... РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова. Жители Сочи, Новороссийска, Анапы, южного побережья Крыма знают, что живут в сейсмически активной зоне. Однако ряд последних ощутимых землетрясений, которые произошли на Кубани, многих заставил встревожиться. Ждать ли от природы неприятных сюрпризов в ближайшем будущем, РИА Новости Крым рассказал заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев.По словам ученого, к низкомагнитудным землетрясениям относят 3 - 3,5 баллов, все что выше, уже ощущается человеком. А приблизительно с периодичностью несколько раз в год происходят землетрясения в 4-5 баллов. И такая регулярность колебаний нормальна – все побережье Кубани и Крымский полуостров находятся на стыке огромных тектонических плит.Вместе с тем, Борис Вахрушев отмечает, что согласно карте общего сейсмического районирования, разрушительные катаклизмы магнитудой около 7 баллов происходят примерно раз в 100 лет, магнитудой 8 – раз в 500 лет. И если ориентироваться на строгие расчеты ученых, то сильное землетрясение может случиться в ближайшие годы. Последние интенсивные толчки магнитудой 7,5 баллов произошли на ЮБК в сентябре 1927 года. Тогда сильно пострадала застройка Ялты, погибли люди. А поскольку Крымско-Кавказская сейсмическая зона одна, хоть и имеет некоторые региональные отличия, сильное землетрясение может фиксироваться и на Кубани, говорит эксперт.Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в нашей сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений. 6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Ранее отмечалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения

