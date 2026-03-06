Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев - РИА Новости Крым, 06.03.2026
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев - РИА Новости Крым, 06.03.2026
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев
ВТБ совместно со своим благотворительным фондом "ВТБ-Страна" запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России, сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно со своим благотворительным фондом "ВТБ-Страна" запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России, сообщает пресс-служба банка.Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 миллионов рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы."В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка – "Красота внутри. Краеведческие музеи России" – придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов", – отметила старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда "ВТБ-Страна" Наталья Кочнева.Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях.В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев

11:35 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко Евпаторийский краеведческий музей
Евпаторийский краеведческий музей - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно со своим благотворительным фондом "ВТБ-Страна" запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России, сообщает пресс-служба банка.
Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 миллионов рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы.
"В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка – "Красота внутри. Краеведческие музеи России" – придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов", – отметила старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда "ВТБ-Страна" Наталья Кочнева.
Еще одна задача программы – внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.
Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях.
В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.
