ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев

ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев - РИА Новости Крым, 06.03.2026

ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев

06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно со своим благотворительным фондом "ВТБ-Страна" запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России, сообщает пресс-служба банка.Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 миллионов рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы."В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка – "Красота внутри. Краеведческие музеи России" – придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов", – отметила старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда "ВТБ-Страна" Наталья Кочнева.Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях.В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

