ВТБ: Крым вошел в топ-3 региона по финансированию строительства жилья

ВТБ: Крым вошел в топ-3 региона по финансированию строительства жилья - РИА Новости Крым, 06.03.2026

ВТБ: Крым вошел в топ-3 региона по финансированию строительства жилья

По итогам прошедшего года, Крым вошел в топ-3 региона России по объемам финансирования проектов ВТБ в сфере жилищного строительства, в лидерах также...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. По итогам прошедшего года, Крым вошел в топ-3 региона России по объемам финансирования проектов ВТБ в сфере жилищного строительства, в лидерах также Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили в пресс-службе банка.В ВТБ считают, что такая география контрактов свидетельствует о некотором перераспределении инвестиционных и строительных потоков в пользу наиболее климатически благоприятных регионов страны.Активный рост демонстрируют Новосибирск (с девятого на пятое место) и Ульяновск, поднявшийся в первую десятку с 23-й позиции. Также в топ-10 вошла Новороссия (с 37-го места на восьмое), где ВТБ занимает лидирующие позиции по объемам финансирования проектов в сфере жилищного строительства."Мы финансируем не просто стройку, а востребованные проекты с понятной экономикой — там, где современное жилье и продуманная инфраструктура создают реальную ценность для людей и бизнеса. В 2025 году мы предоставили 413 миллиардов рублей застройщикам, которые возводят более 230 объектов в 47 субъектах Федерации, осознанно поддержав работу девелоперов в регионах, демонстрирующих высокий потенциал. Наша роль — быть надежным финансовым партнером в этом устойчивом тренде", — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир.В целом по стране ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей. В портфеле – 662 строящихся объекта общей площадью 11,7 миллиона квадратных метров в 73 российских регионах. Благодаря поддержке банка улучшить свои жилищные условия смогут свыше 240 тысяч российских семей.

