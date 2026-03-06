https://crimea.ria.ru/20260306/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-lyudey-u-prodmaga-v-aleshkakh--est-pogibshie-1153741248.html

ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие

ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Боевики сбросили взрывчатку на толпу людей, собравшихся у продовольственного магазина в Алешках - два человека погибли и 12 ранены. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление. Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина "Эвелина" перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что два человека получили тяжелые ранения, они отправлены в Скадовскую ЦРБ. Все остальные пострадавшие госпитализированы в Алешкинской ЦРБ.Накануне Генический муниципальный округ Херсонской области также подвергся массированной атаке украинских беспилотников, из-за атаки перекрыли одну из автодорог.Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки, сообщал ранее в четверг Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийОбломки беспилотников упали на территории санаториев в ГеленджикеДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха

