https://crimea.ria.ru/20260306/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1153737726.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:38
2026-03-06T15:38
2026-03-06T15:38
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу