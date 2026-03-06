Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1153737726.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:38
2026-03-06T15:38
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

15:38 06.03.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.

Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
15:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:50В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
15:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:22Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
15:16В Севастополе снова остановили морской транспорт
15:12Крымский мост закрыт
15:01Рейд в Севастополе снова открыт
14:54Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков
14:45В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
14:20Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
14:15Рейд в Севастополе перекрыт
13:51Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
13:42Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
13:19Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных 0:22
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Лента новостейМолния