СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем возможны временные перебои газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Специалисты работают над восстановлением газоснабжения, уточнили на предприятии.Накануне жители села Казанки в Бахчисарайском районе полуострова остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Аварийные работы по восстановлению подачи газа запланированы на пятницу, 6 марта. Сотрудники прокуратуры Крыма начали проверку из-за ограничения газоснабжения населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в КрымуВ село Тыловое под Севастополем провели газВ России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
09:04 06.03.2026 (обновлено: 09:10 06.03.2026)