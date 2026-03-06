Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260306/v-simferopole-iz-za-avarii-proizoshla-razgermetizatsiya-gazoprovoda--1153741982.html
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем возможны временные перебои газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем возможны временные перебои газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Специалисты работают над восстановлением газоснабжения, уточнили на предприятии.Накануне жители села Казанки в Бахчисарайском районе полуострова остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Аварийные работы по восстановлению подачи газа запланированы на пятницу, 6 марта. Сотрудники прокуратуры Крыма начали проверку из-за ограничения газоснабжения населения.
крым, новости крыма, газопровод, крымгазсети, симферополь, жкх крыма и севастополя
В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода

В Симферополе из-за разгерметизации газопровода возможны временные перебои газоснабжения

09:04 06.03.2026 (обновлено: 09:10 06.03.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРаспределительный газопровод низкого давления в Симферопольском районе
Распределительный газопровод низкого давления в Симферопольском районе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем возможны временные перебои газоснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"В результате аварии произошла разгерметизация газопровода, в связи с чем возможны временные перебои газоснабжения потребителей Симферополя", - говорится в сообщении.
Специалисты работают над восстановлением газоснабжения, уточнили на предприятии.
Накануне жители села Казанки в Бахчисарайском районе полуострова остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Аварийные работы по восстановлению подачи газа запланированы на пятницу, 6 марта. Сотрудники прокуратуры Крыма начали проверку из-за ограничения газоснабжения населения.
