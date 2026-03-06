https://crimea.ria.ru/20260306/v-sevastopole-v-tretiy-raz-perekryli-reyd-1153760585.html

В Севастополе в третий раз перекрыли рейд

В Севастополе в третий раз перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 06.03.2026

В Севастополе в третий раз перекрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд, катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T17:27

2026-03-06T17:27

2026-03-06T17:27

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de050dd52cabb862d1c5fa7b29b594cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд, катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности. 6 марта он уже был перекрыт дважды, ограничения в обоих случаях продлились менее часа, после чего движение возобновлялось. Также был временно перекрыт Крымский мост. Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе