В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
В Севастополе в третий раз перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд, катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T17:27
2026-03-06T17:27
2026-03-06T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд, катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности. 6 марта он уже был перекрыт дважды, ограничения в обоих случаях продлились менее часа, после чего движение возобновлялось. Также был временно перекрыт Крымский мост. Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
В Севастополе в третий раз за день перекрыли рейд и остановили морской транспорт