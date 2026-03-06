https://crimea.ria.ru/20260306/v-sevastopole-sova-ostanovili-morskoy-transport-1153752280.html
В Севастополе снова остановили морской транспорт
Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности. 6 марта он уже был перекрыт с 14.15. Ограничения действовали 40 минут. Повторно морское сообщение остановили спустя 13 минут.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
15:16 06.03.2026 (обновлено: 15:17 06.03.2026)