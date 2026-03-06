https://crimea.ria.ru/20260306/v-sevastopole-slyshny-vzryvy-i-strelba--chto-proiskhodit-1153765965.html
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные запланировали стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
