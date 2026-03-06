Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
В Севастополе в пятницу до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T20:57
2026-03-06T20:57
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные запланировали стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит

В Севастополе до ночи будут слышны стрельба и взрывы из-за учений Черноморского флота

20:57 06.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Любимовки Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что военные запланировали стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
