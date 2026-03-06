https://crimea.ria.ru/20260306/v-krymu-zhenschina-poluchila-bolshoy-srok-za-vzyatki-1153745910.html

В Крыму чиновница получила большой срок за взятки

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инженера по надзору за строительством государственного автономного учреждения РК...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инженера по надзору за строительством государственного автономного учреждения РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры". Об этом сообщает прокуратура РК."Судом установлено, что в марте 2022 года государственным автономным учреждением Республики Крым заключен государственный контракт на проведение капремонта городского дома культуры. Подсудимая, будучи ответственной за осуществление технического надзора, в июле 2023 года получила от заместителя директора подрядной организации взятку в виде автомобиля "БМВ" за беспрепятственное утверждение актов приемки выполненных работ без реальной проверки их качества и объемов", - говорится в сообщении прокуратуры республики.Кроме того, по данным ведомства, инженер получила от представителя фирмы, осуществляющей реставрацию объекта культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии", взятки в размере 900 тысяч рублей за приемку работ."Суд приговорил виновную к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она лишена права осуществлять деятельность, связанную с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на срок 5 лет", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее женщина уже была осуждена за превышение должностных полномочий при проведении ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного значения и осуждена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культурыТрещины в стенах и полу – СК занялся аварийным Домом культуры в КрымуВ Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка

