В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
Состояние двух мужчин, раненных при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Крым, оценивается как тяжелое и средней... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Состояние двух мужчин, раненных при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Крым, оценивается как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики.В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым."Двое пострадавших в результате атаки БПЛА в Херсонской области госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве РК.
алешки, новости, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей

Состояние двух раненых в Алешках мужчин оценивается как как тяжелое и средней тяжести

14:45 06.03.2026 (обновлено: 14:55 06.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Состояние двух мужчин, раненных при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Крым, оценивается как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики.
В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.
"Двое пострадавших в результате атаки БПЛА в Херсонской области госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
 
