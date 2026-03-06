https://crimea.ria.ru/20260306/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-bpla-v-aleshkakh-1153751632.html
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
Состояние двух мужчин, раненных при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Крым, оценивается как тяжелое и средней... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T14:45
2026-03-06T14:45
2026-03-06T14:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Состояние двух мужчин, раненных при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Крым, оценивается как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики.В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым."Двое пострадавших в результате атаки БПЛА в Херсонской области госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве РК.
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
Состояние двух раненых в Алешках мужчин оценивается как как тяжелое и средней тяжести
14:45 06.03.2026 (обновлено: 14:55 06.03.2026)