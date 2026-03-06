В Крыму в двух районах без света несколько сел

https://crimea.ria.ru/20260306/v-krymu-dva-rayona-chastichno-obestocheny-1153742409.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, по информации энергетиков, в Красногвардейском районе электроснабжение отсутствует в в селах Ближнее и Пушкино. А в Раздольненском районе частично обесточен из-за аварии на сетях населенный пункт Котовское."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".Накануне жители четырех населенных пунктов на ЮБК также временно оставались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода

