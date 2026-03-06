https://crimea.ria.ru/20260306/v-krymu-dva-rayona-chastichno-obestocheny-1153742409.html
В Крыму в двух районах без света несколько сел
В Крыму в двух районах без света несколько сел - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Крыму в двух районах без света несколько сел
Жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T09:36
2026-03-06T09:36
2026-03-06T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, по информации энергетиков, в Красногвардейском районе электроснабжение отсутствует в в селах Ближнее и Пушкино. А в Раздольненском районе частично обесточен из-за аварии на сетях населенный пункт Котовское."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".Накануне жители четырех населенных пунктов на ЮБК также временно оставались без электроснабжения.
В Крыму в двух районах без света несколько сел
09:36 06.03.2026 (обновлено: 09:38 06.03.2026)