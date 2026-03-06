Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
Российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, Киев чувствует себя некомфортно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T12:15
2026-03-06T12:15
новости сво
дмитрий песков
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, Киев чувствует себя некомфортно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что в нынешней ситуации киевский режим "чувствует себя некомфортно".С начала текущего года Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, дмитрий песков, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО

Россия продвигается вперед в зоне СВО - Песков

12:15 06.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Молния" группировки войск "Запад"
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, Киев чувствует себя некомфортно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам”, - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что в нынешней ситуации киевский режим "чувствует себя некомфортно".
С начала текущего года Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории.
Новости СВОДмитрий ПесковВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния