В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО

2026-03-06T12:15

новости сво

дмитрий песков

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, Киев чувствует себя некомфортно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что в нынешней ситуации киевский режим "чувствует себя некомфортно".С начала текущего года Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

