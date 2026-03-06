https://crimea.ria.ru/20260306/v-kieve-semi-propavshikh-bez-vesti-boevikov-vsu-vyshli-na-maydan-1153758312.html
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.По ее данным, самые большие потери – в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Украинский нардеп опубликовала фото и видео, где многочисленные собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщал в феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского, считает военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские страсти: грозит ли Киеву новый МайданОн разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в МюнхенеВозможен ли третий "майдан" на Украине – мнение первого президента страны
