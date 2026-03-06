Рейтинг@Mail.ru
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход. РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153758182_4:0:1568:880_1920x0_80_0_0_d63fa06b2d1a6b3161f175abc3d12438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.По ее данным, самые большие потери – в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Украинский нардеп опубликовала фото и видео, где многочисленные собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщал в феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского, считает военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
РИА Новости Крым
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан

В Киеве родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг на майдан

17:51 06.03.2026
 
© Анна СкороходВ Киеве родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
В Киеве родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
© Анна Скороход
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.
"Сейчас на майдане (площади – ред.) Независимости проходит акция в поддержку семей пропавших без вести из разных бригад (ВСУ-ред.)", – написала Скороход в своем Telegram-канале.
По ее данным, самые большие потери – в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Украинский нардеп опубликовала фото и видео, где многочисленные собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.
Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщал в феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского, считает военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
