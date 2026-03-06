Рейтинг@Mail.ru
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/v-kerchi-rasshiryayut-front-rabot-po-blagoustroystvu-goroda-1153763382.html
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T21:51
2026-03-06T21:51
крым
керчь
олег каторгин
благоустройство
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153760042_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_511e1ec0b22593781da1c9b15bcdb2f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи в районе улицы Блюхера.Подрядчик уже заасфальтировал части тротуара, отсыпал щебеночное основание, проложил линию электропередачи и установил декоративные опоры освещения. На данный момент организация ожидает поставки материалов для возобновления асфальтирования, добавил Каторгин.Глава керченской администрации отметил, что наружная пешеходная зона будет заасфальтирована и оборудована аналогичными светильниками, что создаст единый архитектурный облик и дополнительный уют.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь – получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий.Также сообщалось, что в Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Цена контракта превышает 54 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153760042_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_85a96501df90fee59f33a59d5738dd6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, олег каторгин, благоустройство, новости крыма, городская среда
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города

В Керчи благоустраивают дворы и пешеходные аллеи

21:51 06.03.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаБлагоустройство в Керчи
Благоустройство в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи в районе улицы Блюхера.

"В этом районе также завершается благоустройство придомовых территорий по ул. Ворошилова, 21, 23, ул. Блюхера, 6, 8. Побывал на объекте. Принято решение расширить фронт работ, провести благоустройство прилегающей территории не только внутри двора, но и снаружи – обустроить аллею за многоквартирным домом по ул. Ворошилова, 23", - сообщил глава города.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаБлагоустройство в Керчи
Благоустройство в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Благоустройство в Керчи
Подрядчик уже заасфальтировал части тротуара, отсыпал щебеночное основание, проложил линию электропередачи и установил декоративные опоры освещения. На данный момент организация ожидает поставки материалов для возобновления асфальтирования, добавил Каторгин.
Глава керченской администрации отметил, что наружная пешеходная зона будет заасфальтирована и оборудована аналогичными светильниками, что создаст единый архитектурный облик и дополнительный уют.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаБлагоустройство в Керчи
Благоустройство в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Благоустройство в Керчи
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь – получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий.
Также сообщалось, что в Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Цена контракта превышает 54 млн рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьОлег КаторгинБлагоустройствоНовости КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
22:36Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
22:13По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
22:03В Вашингтоне назвали сроки окончания военной операции против Ирана
21:51В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
21:39К Луне летит опасный астероид
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
19:59Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
19:39Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
19:21Военные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
19:07Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Лента новостейМолния