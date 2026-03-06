https://crimea.ria.ru/20260306/v-kerchi-rasshiryayut-front-rabot-po-blagoustroystvu-goroda-1153763382.html
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи в районе улицы Блюхера.Подрядчик уже заасфальтировал части тротуара, отсыпал щебеночное основание, проложил линию электропередачи и установил декоративные опоры освещения. На данный момент организация ожидает поставки материалов для возобновления асфальтирования, добавил Каторгин.Глава керченской администрации отметил, что наружная пешеходная зона будет заасфальтирована и оборудована аналогичными светильниками, что создаст единый архитектурный облик и дополнительный уют.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь – получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий.Также сообщалось, что в Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Цена контракта превышает 54 млн рублей.
В Керчи благоустраивают дворы и пешеходные аллеи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи в районе улицы Блюхера.
"В этом районе также завершается благоустройство придомовых территорий по ул. Ворошилова, 21, 23, ул. Блюхера, 6, 8. Побывал на объекте. Принято решение расширить фронт работ, провести благоустройство прилегающей территории не только внутри двора, но и снаружи – обустроить аллею за многоквартирным домом по ул. Ворошилова, 23", - сообщил глава города.
Подрядчик уже заасфальтировал части тротуара, отсыпал щебеночное основание, проложил линию электропередачи и установил декоративные опоры освещения. На данный момент организация ожидает поставки материалов для возобновления асфальтирования, добавил Каторгин.
Глава керченской администрации отметил, что наружная пешеходная зона будет заасфальтирована и оборудована аналогичными светильниками, что создаст единый архитектурный облик и дополнительный уют.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь – получат
дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий.
Также сообщалось
, что в Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Цена контракта превышает 54 млн рублей.
