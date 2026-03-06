https://crimea.ria.ru/20260306/v-kerchi-rasshiryayut-front-rabot-po-blagoustroystvu-goroda-1153763382.html

В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города

В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города

Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий в Керчи станет больше. Об этом мэр Керчи Олег Каторгин написал в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи в районе улицы Блюхера.Подрядчик уже заасфальтировал части тротуара, отсыпал щебеночное основание, проложил линию электропередачи и установил декоративные опоры освещения. На данный момент организация ожидает поставки материалов для возобновления асфальтирования, добавил Каторгин.Глава керченской администрации отметил, что наружная пешеходная зона будет заасфальтирована и оборудована аналогичными светильниками, что создаст единый архитектурный облик и дополнительный уют.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь – получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий.Также сообщалось, что в Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Цена контракта превышает 54 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

