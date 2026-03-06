Рейтинг@Mail.ru
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит - РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260306/v-es-sovetuyut-kievu-otmenyat-blokadu-druzhby-v-obmen-na-kredit-1153746491.html
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
Киеву придется возобновить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы получить кредит в 90 миллиардов евро, который невозможно согласовать в обход Венгрии... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T11:55
2026-03-06T11:55
нефтепровод "дружба"
украина
европейский союз (ес)
виктор орбан
владимир зеленский
новости
нефть
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153431225_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd41dd915bddaf6a5a8297eace7e6943.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Киеву придется возобновить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы получить кредит в 90 миллиардов евро, который невозможно согласовать в обход Венгрии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии.Со ссылкой источники издание пишет, что Еврокомиссия пока не находит способов прокредитовать Киев на 90 миллиардов евро в обход Венгрии. Вопреки некоторым позитивным сигналам, поступающим из ЕК, быстрого юридического или процедурного решения оттеснить Венгрию не существует.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
украина
В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит

Киеву надо смириться с отменой блокады "Дружбы" для получения кредита – еврочиновник

11:55 06.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Киеву придется возобновить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы получить кредит в 90 миллиардов евро, который невозможно согласовать в обход Венгрии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии.
"У ЕС не так много других вариантов, и Украина и ее союзники могли бы ослабить доводы Венгрии, разрешив поставки нефти. Если Киев хочет получить 90 миллиардов евро, ему, по сути, нужно смириться с этим", – цитирует РИА Новости заявление еврочиновника американской газете.
Со ссылкой источники издание пишет, что Еврокомиссия пока не находит способов прокредитовать Киев на 90 миллиардов евро в обход Венгрии. Вопреки некоторым позитивным сигналам, поступающим из ЕК, быстрого юридического или процедурного решения оттеснить Венгрию не существует.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
