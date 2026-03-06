https://crimea.ria.ru/20260306/v-chernom-more-unichtozheny-8-bezekipazhnykh-katerov-vsu-za-nedelyu-1153748508.html
В Черном море уничтожены 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
