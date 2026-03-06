https://crimea.ria.ru/20260306/v-arkhangelskoy-oblasti-7-letniy-rebenok-provalilsya-pod-led-i-utonul-1153755603.html

В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул

В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул - РИА Новости Крым, 06.03.2026

В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул

Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в Следкоме РФ.

