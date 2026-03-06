Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:50
2026-03-06T15:50
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
астраханская область
астрахань
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в Следкоме РФ.
астраханская область
астрахань
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, астраханская область, астрахань, новости
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул

В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед и утонул – Следком

15:50 06.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛёд
Лёд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ.
"В ходе проверки установлено, что сегодня, 6 марта 2026 года, 7-летний ребенок, гуляя по льду на реке Ахтуба около села Михайловка в Харабалинском районе Астраханской области, провалился под лед и утонул", – сказано в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в Следкоме РФ.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияАстраханская областьАстраханьНовости
 
Лента новостейМолния