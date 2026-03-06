https://crimea.ria.ru/20260306/v-arkhangelskoy-oblasti-7-letniy-rebenok-provalilsya-pod-led-i-utonul-1153755603.html
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:50
2026-03-06T15:50
2026-03-06T15:50
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
астраханская область
астрахань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152666570_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_96abcbe539e933cd31cab1061ef51cc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Семилетний мальчик, гуляя по льду на реке Ахтуба в Астраханской области, провалился и утонул. Об этом сообщили в областном управлении Следкома РФ.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в Следкоме РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Байкале обнаружили тела семи туристовГруппа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено делоВ Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
астраханская область
астрахань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152666570_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_864f784087db9aa3e807acb03842bff8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, астраханская область, астрахань, новости
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед и утонул – Следком