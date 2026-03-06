В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

https://crimea.ria.ru/20260306/v-aeroportu-krasnodara-snyali-ogranicheniya-na-polety-1153757098.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.Ограничения были введены в авиагавани в пятницу около 16:00 в целях обеспечения безопасности полетов.Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сирены звучали в городе 13 минут.

