https://crimea.ria.ru/20260306/v-aeroportu-krasnodara-snyali-ogranicheniya-na-polety-1153757098.html
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T16:55
2026-03-06T16:55
2026-03-06T16:55
краснодар
краснодарский край
аэропорт
росавиация
авиация
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5a080f4bfd89f41099af34e62f93dd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.Ограничения были введены в авиагавани в пятницу около 16:00 в целях обеспечения безопасности полетов.Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сирены звучали в городе 13 минут. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f474091f2abcc348a26943a1f6356958.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, аэропорт, росавиация, авиация, безопасность, новости
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов