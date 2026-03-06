Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 06.03.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.Ограничения были введены в авиагавани в пятницу около 16:00 в целях обеспечения безопасности полетов.Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сирены звучали в городе 13 минут. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения были введены в авиагавани в пятницу около 16:00 в целях обеспечения безопасности полетов.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сирены звучали в городе 13 минут.
