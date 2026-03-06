https://crimea.ria.ru/20260306/uslugi-po-rodovym-sertifikatam-poluchili-bolshe-dvukh-tysyach-krymchanok-1153748014.html

Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок

Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок

06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч женщин в Крыму получили услуги по родовым сертификатам. С начала года на эти цели медорганизациям республики было перечислено около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года, напомнили в республиканском Отделении СФР.Беременная женщина, получившая сертификат, может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Сам сертификат при этом оформляется на любом сроке беременности, в том числе при посещении женской консультации или уже в роддоме, уточнили специалисты.Сертификат может также оформить детская поликлиника, где проходят осмотры ребенка, при условии прикрепления в первые три месяца после рождения. Родовой сертификат выдают на женщину, а не на ребенка, поэтому даже при появлении на свет сразу нескольких детей будущей маме оформляется один сертификат, отметили в СФР.Также ранее сообщалось, что в Севастополе уже 6 623 семьи воспользовались программой регионального материнского капитала. По ней родители могут получить выплату в размере 148 677 рублей – инициатива работает в рамках нацпроекта "Семья". Получить поддержку могут женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе не меньше года.Кроме того, сообщалось, что с 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в регионе (не ниже 27 654,85 рублей), а не минимальной, как сегодня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%В Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаВ Крыму проиндексировали социальные выплаты

