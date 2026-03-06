https://crimea.ria.ru/20260306/uslugi-po-rodovym-sertifikatam-poluchili-bolshe-dvukh-tysyach-krymchanok-1153748014.html
Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок
Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок
Больше двух тысяч женщин в Крыму получили услуги по родовым сертификатам. С начала года на эти цели медорганизациям республики было перечислено около 20... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T12:25
2026-03-06T12:25
2026-03-06T12:25
пособие по беременности и родам
беременность
новости крыма
крым
общество
семья
социальный фонд россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149890997_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1cae5061b628d633839364e64547cc79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч женщин в Крыму получили услуги по родовым сертификатам. С начала года на эти цели медорганизациям республики было перечислено около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года, напомнили в республиканском Отделении СФР.Беременная женщина, получившая сертификат, может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Сам сертификат при этом оформляется на любом сроке беременности, в том числе при посещении женской консультации или уже в роддоме, уточнили специалисты.Сертификат может также оформить детская поликлиника, где проходят осмотры ребенка, при условии прикрепления в первые три месяца после рождения. Родовой сертификат выдают на женщину, а не на ребенка, поэтому даже при появлении на свет сразу нескольких детей будущей маме оформляется один сертификат, отметили в СФР.Также ранее сообщалось, что в Севастополе уже 6 623 семьи воспользовались программой регионального материнского капитала. По ней родители могут получить выплату в размере 148 677 рублей – инициатива работает в рамках нацпроекта "Семья". Получить поддержку могут женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе не меньше года.Кроме того, сообщалось, что с 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в регионе (не ниже 27 654,85 рублей), а не минимальной, как сегодня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%В Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаВ Крыму проиндексировали социальные выплаты
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149890997_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e04a53414b02a620c9ea4892b98fe160.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пособие по беременности и родам, беременность, новости крыма, крым, общество, семья, социальный фонд россии
Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок
В Крыму двум тысячам женщин оплатили услуги по родовым сертификатам с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч женщин в Крыму получили услуги по родовым сертификатам. С начала года на эти цели медорганизациям республики было перечислено около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"В Крыму перечислили более 20 миллионов рублей медорганизациям региона на услуги, связанные с беременностью и рождением детей за первые два месяца 2026 года. Всего такими услугами в этом году уже воспользовались более двух тысяч женщин", – сказано в сообщении.
Сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года, напомнили в республиканском Отделении СФР.
Беременная женщина, получившая сертификат, может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Сам сертификат при этом оформляется на любом сроке беременности, в том числе при посещении женской консультации или уже в роддоме, уточнили специалисты.
"Женская консультация, в которой будущая мама встала на учет, сообщает Отделению СФР по Крыму необходимые сведения, а роддом уведомляет о состоявшихся родах. На основании этих данных региональное Отделение оплачивает медицинским организациям оказываемые услуги", – добавили в сообщении.
Сертификат может также оформить детская поликлиника, где проходят осмотры ребенка, при условии прикрепления в первые три месяца после рождения. Родовой сертификат выдают на женщину, а не на ребенка, поэтому даже при появлении на свет сразу нескольких детей будущей маме оформляется один сертификат, отметили в СФР.
"Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения социальный фонд получает автоматически", – подчеркнули в организации.
Также ранее сообщалось, что в Севастополе уже 6 623 семьи воспользовались программой регионального материнского капитала
. По ней родители могут получить выплату в размере 148 677 рублей – инициатива работает в рамках нацпроекта "Семья". Получить поддержку могут женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе не меньше года.
Кроме того, сообщалось
, что с 1 марта в России вступит в силу новый порядок начисления алиментов и единого пособия на детей – рассчитывать выплаты будут исходя из средней зарплаты в регионе (не ниже 27 654,85 рублей), а не минимальной, как сегодня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: