Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
Мировые рынки ощутили эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив и это обнуляет все предыдущие достижения команды американского президента РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T19:07
2026-03-06T19:07
иран
сша
обострение между ираном и сша
ормузский пролив
топливо
дональд трамп
экономика
в мире
малек дудаков
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153639903_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_447e253b5b5afb8a60142d1811c7dd02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Мировые рынки ощутили эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив и это обнуляет все предыдущие достижения команды американского президента Дональда Трампа по снижению топливных цен в США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Политолог отмечает, что трафик в Ормузском проливе рухнул на 90%. Через пролив удается пройти только китайским и иранским танкерам. Последние еще и находятся под санкциями США."Теперь международные рестрикции становятся буквально охранной грамотой в Персидском заливе", – заметил Дудаков.Все это привело к росту цен на нефть почти на 30% и топлива на американских заправках – почти на 15%. Это, по мнению эксперта, обнуляет все достижения команды Трампа прошлого года по снижению цен на топливо.Ситуацию усугубляет падение объемов добычи нефти в США из-за истощения многих старых месторождений. При этом текущего роста цен для оживления сланцевой индустрии недостаточно, а вот американские потребители уже ощущают последствия войны на своем кармане на фоне растущей безработицы."Авантюра Трампа дорого обойдется республиканцам на выборах в Конгресс", – подытожил Дудаков.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.
иран, сша, обострение между ираном и сша, ормузский пролив, топливо, дональд трамп, экономика, в мире, малек дудаков, мнения
Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране

США ощутили эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив – политолог

19:07 06.03.2026
 
© REUTERS Dado RuvicКарта Ормузского пролива и Ирана. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Карта Ормузского пролива и Ирана. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS Dado Ruvic
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Мировые рынки ощутили эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив и это обнуляет все предыдущие достижения команды американского президента Дональда Трампа по снижению топливных цен в США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
"Уолл-стрит паникует – мировые рынки начали чувствовать эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив. JPMorgan (американский транснациональный финансовый конгломерат с центром управления в Нью-Йорке – ред.) ожидает, что в следующие три дня Ирак и Кувейт будут вынуждены сократить экспорт нефти на 3-4 миллиона баррелей в сутки. Это вызовет настоящий хаос на энергетическом рынке", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Политолог отмечает, что трафик в Ормузском проливе рухнул на 90%. Через пролив удается пройти только китайским и иранским танкерам. Последние еще и находятся под санкциями США.
"Теперь международные рестрикции становятся буквально охранной грамотой в Персидском заливе", – заметил Дудаков.
Все это привело к росту цен на нефть почти на 30% и топлива на американских заправках – почти на 15%. Это, по мнению эксперта, обнуляет все достижения команды Трампа прошлого года по снижению цен на топливо.
"В Белом доме царит плохо скрытая паника. Публично члены команды Трампа призывают американцев потерпеть скачок инфляции ради победы над Ираном. Неофициально же Белый дом отчаянно давит на американских нефтяников и владельцев НПЗ, требуя держать цены. Однако в рыночных условиях это невозможно", – продолжает политолог.
Ситуацию усугубляет падение объемов добычи нефти в США из-за истощения многих старых месторождений. При этом текущего роста цен для оживления сланцевой индустрии недостаточно, а вот американские потребители уже ощущают последствия войны на своем кармане на фоне растущей безработицы.
"Авантюра Трампа дорого обойдется республиканцам на выборах в Конгресс", – подытожил Дудаков.
Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.
