Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Мировые рынки ощутили эффект от потери поставок энергоносителей через Ормузский пролив и это обнуляет все предыдущие достижения команды американского президента Дональда Трампа по снижению топливных цен в США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Политолог отмечает, что трафик в Ормузском проливе рухнул на 90%. Через пролив удается пройти только китайским и иранским танкерам. Последние еще и находятся под санкциями США."Теперь международные рестрикции становятся буквально охранной грамотой в Персидском заливе", – заметил Дудаков.Все это привело к росту цен на нефть почти на 30% и топлива на американских заправках – почти на 15%. Это, по мнению эксперта, обнуляет все достижения команды Трампа прошлого года по снижению цен на топливо.Ситуацию усугубляет падение объемов добычи нефти в США из-за истощения многих старых месторождений. При этом текущего роста цен для оживления сланцевой индустрии недостаточно, а вот американские потребители уже ощущают последствия войны на своем кармане на фоне растущей безработицы."Авантюра Трампа дорого обойдется республиканцам на выборах в Конгресс", – подытожил Дудаков.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с ИраномКакой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнениеРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана

