Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель -... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель - привести к власти проукраинское правительство. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Министр заверил, что в Венгрии этого не произойдет: в стране не будет проукраинского правительства и дружественного Украине премьер-министра.Он подчеркнул, что киевский режим способен на все ради смены власти в Венгрии.Политик отметил, что руководители ЕС и Украины хотят "втянуть Европу в войну, забрать деньги европейцев на Украину и впустить Украину в Евросоюз"."Мы, венгры, говорим "нет" всем трем пунктам. Мы говорим "нет", потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии", - указал глава МИД Венгрии.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемириеЗеленский публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на ОрбанаБез "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского
венгрия
украина
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто

Украина как никогда грубо и серьезно вмешивается в выборы в Венгрии – Сийярто

22:36 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель - привести к власти проукраинское правительство. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо прежде. Чего они хотят? Они хотят, чтобы было сформировано проукраинское правительство, и чтобы его возглавил дружественный Украине премьер-министр", - сказал он на протесте против шантажа Киева у украинского посольства в Будапеште.

Министр заверил, что в Венгрии этого не произойдет: в стране не будет проукраинского правительства и дружественного Украине премьер-министра.
Он подчеркнул, что киевский режим способен на все ради смены власти в Венгрии.
"Те, кто взорвал газопровод "Северный поток", теперь создали для Венгрии нефтяную блокаду, объединившись с Брюсселем и венгерской оппозицией, они заблокировали транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба", - добавил Сийярто.
Политик отметил, что руководители ЕС и Украины хотят "втянуть Европу в войну, забрать деньги европейцев на Украину и впустить Украину в Евросоюз".
"Мы, венгры, говорим "нет" всем трем пунктам. Мы говорим "нет", потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии", - указал глава МИД Венгрии.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.
