https://crimea.ria.ru/20260306/ukraina-gotova-na-vse-radi-smeny-vlasti-v-vengrii--siyyarto-1153766173.html

Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто

Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто

Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель -... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T22:36

2026-03-06T22:36

2026-03-06T22:36

венгрия

петер сийярто

нефтепровод "дружба"

политика

внешняя политика

выборы

в мире

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0b/1128116664_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_c023c936fb9ef6cd932cae580443a58a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украина готова на все ради смены власти в Венгрии и вмешивается в предстоящие в стране выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше. Ее цель - привести к власти проукраинское правительство. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Министр заверил, что в Венгрии этого не произойдет: в стране не будет проукраинского правительства и дружественного Украине премьер-министра.Он подчеркнул, что киевский режим способен на все ради смены власти в Венгрии.Политик отметил, что руководители ЕС и Украины хотят "втянуть Европу в войну, забрать деньги европейцев на Украину и впустить Украину в Евросоюз"."Мы, венгры, говорим "нет" всем трем пунктам. Мы говорим "нет", потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии", - указал глава МИД Венгрии.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главный противник действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес" – партия "Тиса" во главе в Петером Мадьяром.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемириеЗеленский публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на ОрбанаБез "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, петер сийярто, нефтепровод "дружба", политика, внешняя политика, выборы, в мире, украина, новости