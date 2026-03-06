Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/uitkoff-zayavil-o-skorom-progresse-v-peregovorakh-po-ukraine-1153756467.html
Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине
Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине
США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T16:25
2026-03-06T16:25
стивен уиткофф
переговоры
украина
россия
сша
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73e66ea74290c62d5e3cd6628380a213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Владимир Зеленский, у которого "остается все меньше козырей".Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – ПутинРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПереговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b654932ca7116e395a185ebfe5c574c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, переговоры, украина, россия, сша, политика, новости
Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине

В переговорах по Украине будет достигнут прогресс в ближайшие недели – Уиткофф

16:25 06.03.2026
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
"Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", - приводит его слова РИА Новости.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Владимир Зеленский, у которого "остается все меньше козырей".
Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин
Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
 
Стивен УиткоффПереговорыУкраинаРоссияСШАПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
18:02Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
17:51В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
17:46Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
17:34Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
17:27В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
17:23Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с Ираном
17:15Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
16:55В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
16:41Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные
16:25Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине
16:19Рейд в Севастополе открыли
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Лента новостейМолния