Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине

В переговорах по Украине будет достигнут прогресс в ближайшие недели – Уиткофф
© Evelyn HocksteinУиткофф
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
"Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", - приводит его слова РИА Новости.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Владимир Зеленский, у которого "остается все меньше козырей".
Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".
