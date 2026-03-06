https://crimea.ria.ru/20260306/uitkoff-zayavil-o-skorom-progresse-v-peregovorakh-po-ukraine-1153756467.html

Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине

Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Владимир Зеленский, у которого "остается все меньше козырей".Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – ПутинРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПереговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока

