У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3 - РИА Новости Крым, 06.03.2026

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T07:43

2026-03-06T07:43

2026-03-06T09:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 6 марта 2026 года в 04:29 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:29 утра по московскому времени.Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.Координаты эпицентра составили 43,389 северной широты и 39,505 восточной долготы. Магнитуда землетрясения - 4,3, сообщили сейсмологи.Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.

2026

Новости

