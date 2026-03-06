Рейтинг@Mail.ru
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3 - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/u-beregov-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-43-1153741063.html
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3 - РИА Новости Крым, 06.03.2026
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T07:43
2026-03-06T09:16
сочи
землетрясение
новости
краснодарский край
кубань
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_0:53:1516:906_1920x0_80_0_0_50be1af955d4a10471bfaa4fd1830210.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 6 марта 2026 года в 04:29 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:29 утра по московскому времени.Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.Координаты эпицентра составили 43,389 северной широты и 39,505 восточной долготы. Магнитуда землетрясения - 4,3, сообщили сейсмологи.Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryasenie-v-sochi---kakovy-riski-dlya-kryma-1153658933.html
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_133:0:1462:997_1920x0_80_0_0_39923f938c4a427c272f3cbf58866b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, землетрясение, новости, краснодарский край, кубань, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3 - сейсмоцентр

07:43 06.03.2026 (обновлено: 09:16 06.03.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 6 марта 2026 года в 04:29 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:29 утра по московскому времени.

Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.
Координаты эпицентра составили 43,389 северной широты и 39,505 восточной долготы. Магнитуда землетрясения - 4,3, сообщили сейсмологи.
Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.
2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Сочи - каковы риски для Крыма
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
3 марта, 17:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Сочи - каковы риски для Крыма
 
СочиЗемлетрясениеНовостиКраснодарский крайКубаньСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку
09:45"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:36В Крыму в двух районах без света несколько сел
09:29"США попросили": Зеленский заявил об отправке экспертов по БПЛА на Восток
09:04В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода
08:46Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
08:21Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно
07:52ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие
07:43У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
07:24Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
07:2268 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
07:07Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
06:47Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
06:20При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек
06:03В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Лента новостейМолния