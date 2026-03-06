https://crimea.ria.ru/20260306/tsvety-i-lyubov-o-chem-mechtayut-krymchanki-v-den-8-marta-1153751117.html
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Международный женский день все ближе, а значит, времени на выбор подходящего подарка остается все меньше. О чем мечтают женщины крымской столицы – чтобы узнать... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:30
2026-03-06T18:30
2026-03-06T18:30
опрос
видео
новости
крым
новости крыма
8 марта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153718939_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d020262d3146006c35f81fc025c9b210.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Международный женский день все ближе, а значит, времени на выбор подходящего подарка остается все меньше. О чем мечтают женщины крымской столицы – чтобы узнать ответ на этот вопрос, корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и поинтересовались предпочтениями прекрасных крымчанок.Кольца с брильянтами, брендовые сумочки, эксклюзивный отдых и дорогие СПА – удивительно, но наши девочки таких заказов не делают. Большинство опрошенных представительниц прекрасной половины человечества в Крыму хотят внимания, любви, заботы и букет цветов.О том, чего ожидать милым дамам в день 8 марта заодно спросили и у мужчин. Давать внимание и любовь они обещают не только в праздничный день, но и 365 дней в году. А еще готовы дарить своим дамам цветы и подмечать их (из скромности) неозвученные "хотелки" и делать по-настоящему приятные сюрпризы.Подробнее о подарках к главному весеннему празднику – в видео-опросе РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 мартаВкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяИстория праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260222/i-dazhe-noski-chego-na-samom-dele-zhdut-muzhchiny-23-fevralya-1153403805.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153718939_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_d587bcbba69b540ffaf71d3f440623bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, видео, новости, крым, новости крыма, 8 марта, общество
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Чего хотят жительницы Крыма в подарок на 8 марта – опрос