Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Международный женский день все ближе, а значит, времени на выбор подходящего подарка остается все меньше. О чем мечтают женщины крымской столицы – чтобы узнать... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:30
2026-03-06T18:30
Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта

Чего хотят жительницы Крыма в подарок на 8 марта – опрос

18:30 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Международный женский день все ближе, а значит, времени на выбор подходящего подарка остается все меньше. О чем мечтают женщины крымской столицы – чтобы узнать ответ на этот вопрос, корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и поинтересовались предпочтениями прекрасных крымчанок.
Кольца с брильянтами, брендовые сумочки, эксклюзивный отдых и дорогие СПА – удивительно, но наши девочки таких заказов не делают. Большинство опрошенных представительниц прекрасной половины человечества в Крыму хотят внимания, любви, заботы и букет цветов.
О том, чего ожидать милым дамам в день 8 марта заодно спросили и у мужчин. Давать внимание и любовь они обещают не только в праздничный день, но и 365 дней в году. А еще готовы дарить своим дамам цветы и подмечать их (из скромности) неозвученные "хотелки" и делать по-настоящему приятные сюрпризы.
Подробнее о подарках к главному весеннему празднику – в видео-опросе РИА Новости Крым.
