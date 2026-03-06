Рейтинг@Mail.ru
Судак и Бахчисарай частично обесточены - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Судак и Бахчисарай частично обесточены
Судак и Бахчисарай частично обесточены - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Судак и Бахчисарай частично обесточены
Часть Судака и Бахчисарая остались без света в результате аварии. Об этом проинформировали в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T11:15
2026-03-06T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Часть Судака и Бахчисарая остались без света в результате аварии. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".Кроме того, частично обесточен Бахчисарай.Энергетики работают на местах аварий, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее сообщалось, что жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях.
Судак и Бахчисарай частично обесточены

Судак и Бахчисарай частично без электроэнергии из-за аварии

11:15 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Часть Судака и Бахчисарая остались без света в результате аварии. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".
Так в Судаке обесточены шоссе Восточное, улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также район Алчак.
Кроме того, частично обесточен Бахчисарай.
Энергетики работают на местах аварий, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
