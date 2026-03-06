Судак и Бахчисарай частично обесточены

https://crimea.ria.ru/20260306/sudak-i-bakhchisaray-chastichno-obestocheny-1153745472.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Часть Судака и Бахчисарая остались без света в результате аварии. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".Кроме того, частично обесточен Бахчисарай.Энергетики работают на местах аварий, электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее сообщалось, что жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
