Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США

Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева "оказать помощь" США на Ближнем Востоке являются очень плохой новостью для рядовых... РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева "оказать помощь" США на Ближнем Востоке являются очень плохой новостью для рядовых гражданских украинцев, которых теперь станет еще меньше, поскольку принудительную мобилизацию на Украине снова усилят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский заявил ранее в пятницу, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также заявил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.По мнению политолога, на первом этапе Зеленский может направить какое-то ограниченное количество дронов и операторов БПЛА. Однако в конце концов он нацелен на то, чтоб поучаствовать в сухопутной операции на Ближнем Востоке. И это очень плохая новость прежде всего для еще не мобилизованных украинцев, отмечает эксперт."Дело в том, что у США лишних американцев нет. Американское общество состоит из людей, которые погибать не хотят. А Зеленский украинцев не пожалеет, как не жалеет их и сейчас. И поскольку ВСУ и так испытывают дефицит человеческого ресурса в зоне спецоперации, чтобы дальше хоть как-то держаться, на Украине еще сильно уменьшат число гражданских. Насильственная мобилизация усилится, мобилизованных будут отправлять не на Восток, а на Ближний Восток", – считает политолог.Обострение на Ближнем ВостокеСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие. На днях Трамп также сказал, что Америка может отправить войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийСША могут довести Ближний Восток до хаосаЗеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране

