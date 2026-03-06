Рейтинг@Mail.ru
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260306/strashnaya-vest-dlya-prostykh-ukraintsev--kak-zelenskiy-pomozhet-ssha-1153743851.html
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева "оказать помощь" США на Ближнем Востоке являются очень плохой новостью для рядовых... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T10:46
2026-03-06T10:46
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
украина
ближний восток
мнения
дмитрий журавлев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153012874_0:24:645:387_1920x0_80_0_0_693f246b0017aa55c2af602498443da7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева "оказать помощь" США на Ближнем Востоке являются очень плохой новостью для рядовых гражданских украинцев, которых теперь станет еще меньше, поскольку принудительную мобилизацию на Украине снова усилят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский заявил ранее в пятницу, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также заявил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.По мнению политолога, на первом этапе Зеленский может направить какое-то ограниченное количество дронов и операторов БПЛА. Однако в конце концов он нацелен на то, чтоб поучаствовать в сухопутной операции на Ближнем Востоке. И это очень плохая новость прежде всего для еще не мобилизованных украинцев, отмечает эксперт."Дело в том, что у США лишних американцев нет. Американское общество состоит из людей, которые погибать не хотят. А Зеленский украинцев не пожалеет, как не жалеет их и сейчас. И поскольку ВСУ и так испытывают дефицит человеческого ресурса в зоне спецоперации, чтобы дальше хоть как-то держаться, на Украине еще сильно уменьшат число гражданских. Насильственная мобилизация усилится, мобилизованных будут отправлять не на Восток, а на Ближний Восток", – считает политолог.Обострение на Ближнем ВостокеСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие. На днях Трамп также сказал, что Америка может отправить войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийСША могут довести Ближний Восток до хаосаЗеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
украина
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153012874_49:0:598:412_1920x0_80_0_0_2f002f79282b223f595acd2acf7d97d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, украина, ближний восток, мнения, дмитрий журавлев
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США

Зеленский мечтает стать равноправным союзником США и не пожалеет украинцев – мнение

10:46 06.03.2026
 
© © Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК. Архивное фото
Сотрудник ТЦК. Архивное фото
© © Фото : Одесский горсовет
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева "оказать помощь" США на Ближнем Востоке являются очень плохой новостью для рядовых гражданских украинцев, которых теперь станет еще меньше, поскольку принудительную мобилизацию на Украине снова усилят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Зеленский заявил ранее в пятницу, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также заявил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.

"Зеленский все это делает и говорит для того, чтобы вписаться в контекст. Марионетка, мечтающая встать на одну доску с Америкой и Израилем, стать равноправным союзником США", – говорит Журавлев.

По мнению политолога, на первом этапе Зеленский может направить какое-то ограниченное количество дронов и операторов БПЛА. Однако в конце концов он нацелен на то, чтоб поучаствовать в сухопутной операции на Ближнем Востоке. И это очень плохая новость прежде всего для еще не мобилизованных украинцев, отмечает эксперт.
"Дело в том, что у США лишних американцев нет. Американское общество состоит из людей, которые погибать не хотят. А Зеленский украинцев не пожалеет, как не жалеет их и сейчас. И поскольку ВСУ и так испытывают дефицит человеческого ресурса в зоне спецоперации, чтобы дальше хоть как-то держаться, на Украине еще сильно уменьшат число гражданских. Насильственная мобилизация усилится, мобилизованных будут отправлять не на Восток, а на Ближний Восток", – считает политолог.

Обострение на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие. На днях Трамп также сказал, что Америка может отправить войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
США могут довести Ближний Восток до хаоса
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир ЗеленскийУкраинаБлижний ВостокМненияДмитрий Журавлев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
12:31В Черном море уничтожены 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:28Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
12:25Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок
12:15В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
11:55В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
11:41Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
11:35ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев
11:27В Крыму чиновница получила большой срок за взятки
11:20Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
11:15Судак и Бахчисарай частично обесточены
10:57Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского
10:46Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
10:33Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
10:29Первая женщина в космосе: ко дню рождения Валентины Терешковой
10:20Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности
10:09Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
10:02На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
Лента новостейМолния