Рейтинг@Mail.ru
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/sosnovoe-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-armii-rossii-1153748389.html
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
Российские военные освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T12:28
2026-03-06T12:28
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю армия России освободила населенные пункты Дробышево и Яровая.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, и Киев чувствует себя некомфортно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef08ae4ffb0dd274bb87cf6731f1e00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России

Российская армия освободила Сосновое в ДНР

12:28 06.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке ведомства.
За прошедшую неделю армия России освободила населенные пункты Дробышево и Яровая.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, и Киев чувствует себя некомфортно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
12:31В Черном море уничтожены 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:28Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
12:25Услуги по родовым сертификатам получили больше двух тысяч крымчанок
12:15В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
11:55В ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит
11:41Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
11:35ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев
11:27В Крыму чиновница получила большой срок за взятки
11:20Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
11:15Судак и Бахчисарай частично обесточены
10:57Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского
10:46Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
10:33Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
10:29Первая женщина в космосе: ко дню рождения Валентины Терешковой
10:20Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности
10:09Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
10:02На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
Лента новостейМолния