Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
Сосновое в ДНР перешло под контроль армии России
Российские военные освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
2026-03-06T12:28
2026-03-06T12:28
2026-03-06T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю армия России освободила населенные пункты Дробышево и Яровая.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская армия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, и Киев чувствует себя некомфортно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
