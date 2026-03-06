Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/soblyudenie-prav-postradavshikh-v-sevastopole-kontroliruet-prokuratura-1153740684.html
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T07:24
2026-03-06T08:54
севастополь
прокуратура города севастополя
атаки всу на крым
новости севастополя
крым
новости крыма
атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153739350_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_60d653e16f894611a249e2ecfc97bb2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ, сообщает надзорное ведомство.В ночь с 5 на 6 марта 2026 года в городе Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены объекты жилой, социальной и коммунальной инфраструктуры. Есть пострадавшие, в том числе дети. 12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь &gt;&gt; При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек &gt;&gt;Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/nochnaya-ataka-na-sevastopol---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1153740454.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153739350_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b834d51b0806d407030e05329324b827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, атаки всу на крым, новости севастополя, крым, новости крыма, атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке

Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ

07:24 06.03.2026 (обновлено: 08:54 06.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе во время атаки дрона ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова
В Севастополе во время атаки дрона ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ, сообщает надзорное ведомство.
В ночь с 5 на 6 марта 2026 года в городе Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены объекты жилой, социальной и коммунальной инфраструктуры. Есть пострадавшие, в том числе дети.
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь >>
"По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам", - говорится в сообщении.
При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек >>
Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе во время атаки дрона ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова
07:07
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости СевастополяКрымНовости КрымаАтака ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку
09:45"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:36В Крыму в двух районах без света несколько сел
09:29"США попросили": Зеленский заявил об отправке экспертов по БПЛА на Восток
09:04В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода
08:46Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
08:21Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно
07:52ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие
07:43У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
07:24Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
07:2268 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
07:07Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
06:47Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
06:20При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек
06:03В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Лента новостейМолния