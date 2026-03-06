https://crimea.ria.ru/20260306/soblyudenie-prav-postradavshikh-v-sevastopole-kontroliruet-prokuratura-1153740684.html
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06
2026-03-06T07:24
2026-03-06T08:54
севастополь
прокуратура города севастополя
атаки всу на крым
новости севастополя
крым
новости крыма
атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ, сообщает надзорное ведомство.В ночь с 5 на 6 марта 2026 года в городе Севастополе в результате атаки БПЛА повреждены объекты жилой, социальной и коммунальной инфраструктуры. Есть пострадавшие, в том числе дети. 12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь >> При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек >>Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.
севастополь
крым
2026
севастополь, прокуратура города севастополя, атаки всу на крым, новости севастополя, крым, новости крыма, атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ
07:24 06.03.2026 (обновлено: 08:54 06.03.2026)