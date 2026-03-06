https://crimea.ria.ru/20260306/snova-sneg-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1153725909.html
Снова снег: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будут определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будут определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +5, днем потеплеет до +8 градусов.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будут определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3; днем +2…+7, в горах ночью и днем -3…-6", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +5, днем потеплеет до +8 градусов.
