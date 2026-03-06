Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 18-летняя жительница ДНР, передавшая украинской разведке данные о российских военных и молодежных организациях, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Ведомство напомнило, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. "Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - отметили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену

10:09 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 18-летняя жительница ДНР, передавшая украинской разведке данные о российских военных и молодежных организациях, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

Восемнадцатилетняя жительница Волновахи через Telegram передавала представителям минобороны Украины информацию о расположении российских военных, административных зданий, местных жителях и представителях региональных молодежных организаций с целью вовлечения их в незаконную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".
Ведомство напомнило, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность.
"Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - отметили в ФСБ.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)ГосизменаНовостиЗакон и право
 
