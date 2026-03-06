https://crimea.ria.ru/20260306/siloviki-zaderzhali-18-letnyuyu-zhitelnitsu-dnr-za-gosizmenu-1153743175.html

Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену

Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену

ФСБ задержала 18-летняя жительница ДНР, передавшая украинской разведке данные о российских военных и молодежных организациях, возбуждено дело о госизмене. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T10:09

2026-03-06T10:09

2026-03-06T10:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

госизмена

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1930b8c51ad55451e5b76584ee084a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала 18-летняя жительница ДНР, передавшая украинской разведке данные о российских военных и молодежных организациях, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Ведомство напомнило, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. "Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - отметили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), госизмена, новости, закон и право