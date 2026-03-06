https://crimea.ria.ru/20260306/siloviki-presekli-kanal-postavki-narkotikov-v-krym-1153748989.html

Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Силовики установили, что после приобретения наркотического средства злоумышленники прибыли на территорию Крыма железнодорожным транспортом и были задержаны сотрудниками УФСБ.В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято около 250 граммов метадона, расфасованного на отдельные дозы и подготовленного к дальнейшему распространению. Наркотическое средство было тщательно спрятано под одеждой, уточнили в УФСБ.В отношении жителей Керчи возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время фигуранты уголовного дела арестованы. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных соучастников.Ранее под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе арестовали врача за подделку рецептовВ Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиковДва севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер

