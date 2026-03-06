https://crimea.ria.ru/20260306/siloviki-presekli-kanal-postavki-narkotikov-v-krym-1153748989.html
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T12:56
2026-03-06T12:56
2026-03-06T12:56
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
видео
керчь
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Силовики установили, что после приобретения наркотического средства злоумышленники прибыли на территорию Крыма железнодорожным транспортом и были задержаны сотрудниками УФСБ.В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято около 250 граммов метадона, расфасованного на отдельные дозы и подготовленного к дальнейшему распространению. Наркотическое средство было тщательно спрятано под одеждой, уточнили в УФСБ.В отношении жителей Керчи возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время фигуранты уголовного дела арестованы. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных соучастников.Ранее под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе арестовали врача за подделку рецептовВ Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиковДва севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, видео, керчь, наркотики
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Двоих жителей Керчи задержали с крупной партией синтетических наркотиков для сбыта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Двое жителей Керчи – мужчина 1978 года рождения и женщина 1986 года рождения – действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели на территории города Санкт-Петербург наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) с целью его последующего незаконного сбыта на территории Крыма", – сказано в сообщении.
Силовики установили, что после приобретения наркотического средства злоумышленники прибыли на территорию Крыма железнодорожным транспортом и были задержаны сотрудниками УФСБ.
В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято около 250 граммов метадона, расфасованного на отдельные дозы и подготовленного к дальнейшему распространению. Наркотическое средство было тщательно спрятано под одеждой, уточнили в УФСБ.
В отношении жителей Керчи возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время фигуранты уголовного дела арестованы. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
Ранее под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию
синтетических наркотиков. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: