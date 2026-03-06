Рейтинг@Mail.ru
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит... РИА Новости Крым, 06.03.2026
Новости
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым

Двоих жителей Керчи задержали с крупной партией синтетических наркотиков для сбыта

12:56 06.03.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Двоих жителей Керчи подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, у них изъято около четверти килограмма метадона. Фигуранты задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Двое жителей Керчи – мужчина 1978 года рождения и женщина 1986 года рождения – действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели на территории города Санкт-Петербург наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) с целью его последующего незаконного сбыта на территории Крыма", – сказано в сообщении.

Силовики установили, что после приобретения наркотического средства злоумышленники прибыли на территорию Крыма железнодорожным транспортом и были задержаны сотрудниками УФСБ.
В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято около 250 граммов метадона, расфасованного на отдельные дозы и подготовленного к дальнейшему распространению. Наркотическое средство было тщательно спрятано под одеждой, уточнили в УФСБ.
В отношении жителей Керчи возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время фигуранты уголовного дела арестованы. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
Ранее под Белогорском полиция задержала 26-летнего симферопольца, перевозившего в автомобиле особо крупную партию синтетических наркотиков. Экспертиза показала – это N-метилэфедрон.
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
 
