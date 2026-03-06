Рейтинг@Mail.ru
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/rossiyskiy-gaz-v-blizhayshee-vremya-uydet-s-rynka-es-v-drugie-strany-1153764568.html
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T19:39
2026-03-06T19:39
россия
газ
поставки российского газа в европу
индия
китай
филиппины
таиланд
александр новак
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_ed68311cb849a5eadac2ada76eefbf7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.По его словам, российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевОрмузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
россия
индия
китай
филиппины
таиланд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_169:0:2830:1996_1920x0_80_0_0_240014ad82a31ba183d0cd09089e2778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газ, поставки российского газа в европу, индия, китай, филиппины, таиланд, александр новак, новости, экономика
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны

Россия готова переориентировать поставки газа из Европы в другие страны – Новак

19:39 06.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.
"Такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны, с европейского рынка на (рынки - ред.) непосредственно дружественных стран", - цитирует Новака РИА Новости.
По его словам, российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС.
"Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев
Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
 
РоссияГазПоставки российского газа в ЕвропуИндияКитайФилиппиныТаиландАлександр НовакНовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
19:59Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
19:39Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
19:21Военные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
19:07Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
18:02Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
17:51В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
17:46Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
17:34Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
17:27В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
17:23Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с Ираном
17:15Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Лента новостейМолния