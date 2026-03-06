https://crimea.ria.ru/20260306/rossiyskiy-gaz-v-blizhayshee-vremya-uydet-s-rynka-es-v-drugie-strany-1153764568.html

Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны

Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны

Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T19:39

2026-03-06T19:39

2026-03-06T19:39

россия

газ

поставки российского газа в европу

индия

китай

филиппины

таиланд

александр новак

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_ed68311cb849a5eadac2ada76eefbf7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.По его словам, российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевОрмузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения

россия

индия

китай

филиппины

таиланд

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газ, поставки российского газа в европу, индия, китай, филиппины, таиланд, александр новак, новости, экономика