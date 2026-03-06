https://crimea.ria.ru/20260306/rossiyskiy-gaz-v-blizhayshee-vremya-uydet-s-rynka-es-v-drugie-strany-1153764568.html
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T19:39
2026-03-06T19:39
2026-03-06T19:39
россия
газ
поставки российского газа в европу
индия
китай
филиппины
таиланд
александр новак
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_ed68311cb849a5eadac2ada76eefbf7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.По его словам, российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевОрмузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
россия
индия
китай
филиппины
таиланд
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_169:0:2830:1996_1920x0_80_0_0_240014ad82a31ba183d0cd09089e2778.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, поставки российского газа в европу, индия, китай, филиппины, таиланд, александр новак, новости, экономика
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
Россия готова переориентировать поставки газа из Европы в другие страны – Новак