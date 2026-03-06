https://crimea.ria.ru/20260306/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-trekh-zhiteley-kurskoy-oblasti-1153765702.html
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
06.03.2026
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.Она добавила, что Украина продолжает удерживать еще семерых жителей Курской области. По данным омбудсмена, трое россиян размещены в ПВР, четверо живут у родственников.Ранее российский омбудсмен в интервью РИА Новости рассказала, что 10 мирных жителей Курской области больше года удерживаются Киевом в Сумах. По словам Москальковой, людям не предоставляют нормального питания и не оказывают должной медицинской помощи.
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
Трое жителей Курской области вернулись в Россию из украинского плена – Москалькова