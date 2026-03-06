Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260306/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-trekh-zhiteley-kurskoy-oblasti-1153765702.html
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T19:59
2026-03-06T19:59
татьяна москалькова
россия
украина
курская область
новости
общество
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/26/1115712633_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_49f4a8cad651849980fce3c80f6fee22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.Она добавила, что Украина продолжает удерживать еще семерых жителей Курской области. По данным омбудсмена, трое россиян размещены в ПВР, четверо живут у родственников.Ранее российский омбудсмен в интервью РИА Новости рассказала, что 10 мирных жителей Курской области больше года удерживаются Киевом в Сумах. По словам Москальковой, людям не предоставляют нормального питания и не оказывают должной медицинской помощи.
россия
украина
курская область
татьяна москалькова, россия, украина, курская область, новости, общество, новости сво
Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области

Трое жителей Курской области вернулись в Россию из украинского плена – Москалькова

19:59 06.03.2026
 
© Фото со страницы Татьяны Москальковой в InstagramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото со страницы Татьяны Москальковой в Instagram
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
"Удалось вернуть еще трех курских жителей, которые удерживались на Украине в качестве заложников. Это Танкович Михаил, Бугай Юлия и Пиковцова Людмила Петровна. Людмила Петровна и Юлия - бабушка и внучка", - сказала Москалькова.
Она добавила, что Украина продолжает удерживать еще семерых жителей Курской области. По данным омбудсмена, трое россиян размещены в ПВР, четверо живут у родственников.
Ранее российский омбудсмен в интервью РИА Новости рассказала, что 10 мирных жителей Курской области больше года удерживаются Киевом в Сумах. По словам Москальковой, людям не предоставляют нормального питания и не оказывают должной медицинской помощи.
Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаКурская областьНовостиОбществоНовости СВО
 
