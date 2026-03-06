https://crimea.ria.ru/20260306/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-trekh-zhiteley-kurskoy-oblasti-1153765702.html

Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области

Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области

Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T19:59

2026-03-06T19:59

2026-03-06T19:59

татьяна москалькова

россия

украина

курская область

новости

общество

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/26/1115712633_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_49f4a8cad651849980fce3c80f6fee22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.Она добавила, что Украина продолжает удерживать еще семерых жителей Курской области. По данным омбудсмена, трое россиян размещены в ПВР, четверо живут у родственников.Ранее российский омбудсмен в интервью РИА Новости рассказала, что 10 мирных жителей Курской области больше года удерживаются Киевом в Сумах. По словам Москальковой, людям не предоставляют нормального питания и не оказывают должной медицинской помощи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись еще 300 российских военныхБолее половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский

россия

украина

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, украина, курская область, новости, общество, новости сво