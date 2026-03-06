Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260306/reyd-v-sevastopole-perekryt-1153751388.html
Рейд в Севастополе перекрыт
Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Рейд в Севастополе перекрыт
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T14:15
2026-03-06T14:16
северная сторона
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе закрыли рейд

14:15 06.03.2026 (обновлено: 14:16 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния