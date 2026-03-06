https://crimea.ria.ru/20260306/reyd-v-sevastopole-perekryt-1153751388.html

Рейд в Севастополе перекрыт

Рейд в Севастополе перекрыт - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Рейд в Севастополе перекрыт

В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T14:15

2026-03-06T14:15

2026-03-06T14:16

северная сторона

морской транспорт

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная сторона, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма