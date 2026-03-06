Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153756626.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T16:19
2026-03-06T16:19
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В пятницу рейд в городе закрывали дважды. В первый раз он перекрыт на 40 минут. Повторно морское сообщение остановили спустя 13 минут. Оно продлилось 20 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

16:19 06.03.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В пятницу рейд в городе закрывали дважды. В первый раз он перекрыт на 40 минут. Повторно морское сообщение остановили спустя 13 минут. Оно продлилось 20 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
18:02Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
17:51В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
17:46Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
17:34Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
17:27В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
17:23Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с Ираном
17:15Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
16:55В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
16:41Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные
16:25Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине
16:19Рейд в Севастополе открыли
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Лента новостейМолния