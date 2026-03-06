Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности военной техники в зоне СВО. Об этом сообщил Кремль. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:17
2026-03-06T18:17
кремль
новости
владимир путин (политик)
новости сво
дмитрий песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности военной техники в зоне СВО. Об этом сообщил Кремль.В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.
кремль, новости, владимир путин (политик), новости сво, дмитрий песков
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО

Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности техники на СВО

18:17 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности военной техники в зоне СВО. Об этом сообщил Кремль.

"Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.
КремльНовостиВладимир Путин (политик)Новости СВОДмитрий Песков
 
