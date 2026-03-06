https://crimea.ria.ru/20260306/putin-provel-soveschanie-po-voprosam--effektivnosti-voennoy-tekhniki-na-svo-1153761985.html
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности военной техники в зоне СВО. Об этом сообщил Кремль. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности военной техники в зоне СВО. Об этом сообщил Кремль.В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
