При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2026
При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек
Во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали 9 человек, сообщают власти города. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали 9 человек, сообщают власти города.По его данным, всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.Губернатор напомнил, что об опасных находках нужно незамедлительно сообщать по номеру 112. "Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Приступим к ликвидации последствий в пострадавших домах с раннего утра", - заключил он.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра."В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор в Telegram.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек

06:20 06.03.2026 (обновлено: 07:35 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали 9 человек, сообщают власти города.

"Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. На месте сейчас работает мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин, директор Департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский, все необходимые спецслужбы", - написал губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

По его данным, всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
Губернатор напомнил, что об опасных находках нужно незамедлительно сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Приступим к ликвидации последствий в пострадавших домах с раннего утра", - заключил он.
В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.
Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра.
"В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.
Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
00:02
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
Атаки ВСУ на КрымСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтака ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
 
