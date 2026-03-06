https://crimea.ria.ru/20260306/pri-atake-vsu-v-sevastopole-povrezhdena-mnogoetazhka---raneny-9-chelovek-1153740000.html

При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек

Во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали 9 человек, сообщают власти города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали 9 человек, сообщают власти города.По его данным, всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.Губернатор напомнил, что об опасных находках нужно незамедлительно сообщать по номеру 112. "Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Приступим к ликвидации последствий в пострадавших домах с раннего утра", - заключил он.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра."В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор в Telegram.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

