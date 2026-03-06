https://crimea.ria.ru/20260306/podryv-mosta-v-bryanske-sk-ustanovil-sem-prichastnykh-k-teraktu-boevikov-1153751816.html

Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Следователи установили причастность семи боевиков ВСУ к подрыву автомобильного путепровода Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.В ночь на воскресенье, 1 июня 2025 года, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Власти региона заявили, что причиной обрушения стал подрыв.Руководил диверсионной операцией командующий Сил специальных операций ВСУ. Именно он и его подчиненный разработали план вторжения преступной группы на территорию Брянской области для совершения теракта, в результате которого погибли и были ранены мирные жители.Предварительный размер ущерба превысил 680 млн рублей. За совершение террористического акта военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлечены в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.Также в пресс-службе отметили, что с 2014 года Следственный комитет России завел 9 339 уголовных дел о преступлениях киевского режима. Сейчас завершено расследование 950 из них в отношении 1 264 обвиняемых. Приговоры вынесены в отношении 1 105 лиц.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

