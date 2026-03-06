Рейтинг@Mail.ru
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании. Об этом сообщает управление... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:53
2026-03-06T18:53
нижний новгород
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц.
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
"По версии следствия, 6 марта 2026 года подростки находились в заброшенном здании на улице Станционной города Нижнего Новгорода, где произошло падение крыши. Один из подростков получил травмы, в результате чего погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц.
