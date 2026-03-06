https://crimea.ria.ru/20260306/podrostok-pogib-pri-obrushenii-kryshi-zabroshki-v-nizhnem-novgorode-1153763484.html
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании. Об этом сообщает управление... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:53
2026-03-06T18:53
2026-03-06T18:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири 12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
