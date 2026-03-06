Рейтинг@Mail.ru
По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников и вандализм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ от республики Леонид Ивлев.Верховный суд Республики Крым ранее признал геноцидом массовые убийства нацистами и их приспешниками мирных жителей и военнопленных по этническому признаку, совершенные в годы Великой Отечественной войны на полуострове. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в Крыму с привлечением ученых, отметил Ивлев.Оказалось, что такого документа мало и "что не все люди прониклись этой темой"."Продолжается разрушение памятников погибшим солдатам и гражданским людям. 13 миллионов гражданских погибли в годы войны, у них не было оружия в руках, а их убили – отрицаются факты геноцида в средствах массовой информации, в социальных сетях. И настало время уже применить санкции", – заявил Ивлев.По его словам, на прошлой неделе Государственная Дума в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, в которых обозначены три состава преступления, и законодательство однозначно будет ужесточено.По словам депутата, что касается самого Крыма, вопросы, связанные с ним, с его развитием и безопасностью в нынешние времена, продолжают звучать в Государственной Думе постоянно, и это не случайно."Председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом, выделил Крым и Севастополь из 89 регионов нашей страны. Он назвал их приоритетными геостратегическими регионами. Очень интересная формулировка. Это показывает роль Крыма в театре военных действий и что здесь завязаны вопросы и политики, и стратегии", – резюмировал Ивлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в КрымуСтуденты и школьники облагородят памятники героям войны в КрымуНе для слабонервных: какие зверства нацистов в Крыму хранили архивы
По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников

В России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников - депутат

22:13 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым"Вечный огонь" в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников и вандализм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ от республики Леонид Ивлев.
Верховный суд Республики Крым ранее признал геноцидом массовые убийства нацистами и их приспешниками мирных жителей и военнопленных по этническому признаку, совершенные в годы Великой Отечественной войны на полуострове. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в Крыму с привлечением ученых, отметил Ивлев.
"И всего такие суды прошли в 33 субъектах Российской Федерации, которые были оккупированы немецкими войсками. Но инициатором был именно Крым. И мы приняли Федеральный Закон об увековечении памяти советского народа, подвергшегося геноциду в 1941 – 1945 годах. Закон этот работает почти год", – сказал Ивлев.
Оказалось, что такого документа мало и "что не все люди прониклись этой темой".
"Продолжается разрушение памятников погибшим солдатам и гражданским людям. 13 миллионов гражданских погибли в годы войны, у них не было оружия в руках, а их убили – отрицаются факты геноцида в средствах массовой информации, в социальных сетях. И настало время уже применить санкции", – заявил Ивлев.
По его словам, на прошлой неделе Государственная Дума в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, в которых обозначены три состава преступления, и законодательство однозначно будет ужесточено.

"Разрушил памятник погибшим, глумишься над памятником погибшим или над Вечным огнем – до 5 миллионов рублей штраф и до 5 лет тюрьмы. Отрицаешь геноцид советского народа – будет тоже санкция до 3 миллионов рублей штраф и до 3 лет тюрьмы. За это надо карать, и так будет. Тем самым мы сохраняем историческую память. И инициатором кто был? Опять, Крым", – сказал Ивлев.

По словам депутата, что касается самого Крыма, вопросы, связанные с ним, с его развитием и безопасностью в нынешние времена, продолжают звучать в Государственной Думе постоянно, и это не случайно.
"Председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом, выделил Крым и Севастополь из 89 регионов нашей страны. Он назвал их приоритетными геостратегическими регионами. Очень интересная формулировка. Это показывает роль Крыма в театре военных действий и что здесь завязаны вопросы и политики, и стратегии", – резюмировал Ивлев.
