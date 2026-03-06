Рейтинг@Mail.ru
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/pervyy-uchebnyy-klass-na-zavode-otkrylsya-v-krymu-dlya-studentov-inzhenerov-1153756189.html
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T16:09
2026-03-06T16:09
крым
симферополь
образование в крыму и севастополе
высшее образование
высшее образование в крыму
промышленность в крыму
производство в крыму
минпром крыма
новости крыма
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153755028_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_091d7232da72c47fa3cdf35eadf53564.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и Физико-технического института Крымского федерального университета приходят сюда раз в две недели, чтобы на практике изучить процесс производства, стать ближе к профессии.Ключевая особенность проекта — практико-ориентированный подход. Сначала – занятия по теории, а потом – в цехах, где собирают сварочное оборудование. Его производство – основное на заводе.Участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники, а также опытные наставники из числа сотрудников завода – в распоряжении студентов.Помощник генерального директора Лилия Гусева говорит, что обучать молодых –дополнительная нагрузка для работников завода."Но это в наших интересах, и мы готовы обучать студентов. Мы разработали свою специальную программу на территории нашего предприятия", - рассказывает она.И добавляет, что ее работа нацелена на то, чтобы на производство приходили молодые, амбициозные и уже подготовленные профессионалы.В министерстве промышленной политики Крыма акцентируют, что региональная промышленность, испытывающая кадровый голод, не сидит на месте, не ждет подготовленных специалистов, а самостоятельно участвует в их подготовке, формируя кадровый резерв под реальные производственные задачи.Этот завод электрооборудования открыт для подрастающего поколения и надеется в ближайшее время распространить свою педагогическо-практическую деятельность на колледжи и даже на школы.На заводе студенты будут учиться семестр, потом – защита проектов: будущие специалисты представят руководству предприятия предложения улучшения и автоматизации производственных процессов. Лучшие идеи будут учтены и впоследствии внедрены на производстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делают уникальные роботизированные мойкиВ Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублейВ Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153755028_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81cffcaeee1e94db0eb33d2866f220cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, образование в крыму и севастополе, высшее образование, высшее образование в крыму, промышленность в крыму, производство в крыму, минпром крыма, новости крыма, молодежь
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров

В Симферополе открылся первый учебный класс на заводе для студентов-инженеров

16:09 06.03.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и Физико-технического института Крымского федерального университета приходят сюда раз в две недели, чтобы на практике изучить процесс производства, стать ближе к профессии.
"Руководители промышленных предприятий заинтересованы в открытиях инженерных классов. Студенты наших высших учебных заведений могут не просто изучать теорию, а практически применять все свои знания, полученные в вузах, в цехах на настоящем, живом предприятии, работать и руками, и головой, оттачивать свое мастерство", - сказала журналистам замминистра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.
Ключевая особенность проекта — практико-ориентированный подход. Сначала – занятия по теории, а потом – в цехах, где собирают сварочное оборудование. Его производство – основное на заводе.
Участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники, а также опытные наставники из числа сотрудников завода – в распоряжении студентов.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Помощник генерального директора Лилия Гусева говорит, что обучать молодых –дополнительная нагрузка для работников завода.
"Но это в наших интересах, и мы готовы обучать студентов. Мы разработали свою специальную программу на территории нашего предприятия", - рассказывает она.
И добавляет, что ее работа нацелена на то, чтобы на производство приходили молодые, амбициозные и уже подготовленные профессионалы.
"Чем моложе коллектив тем, инновационнее выпускается продукция на нашем предприятии. С помощью молодых ребят мы бы смогли добиться блестящих результатов для нашего завода", - убеждена она.
В министерстве промышленной политики Крыма акцентируют, что региональная промышленность, испытывающая кадровый голод, не сидит на месте, не ждет подготовленных специалистов, а самостоятельно участвует в их подготовке, формируя кадровый резерв под реальные производственные задачи.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Этот завод электрооборудования открыт для подрастающего поколения и надеется в ближайшее время распространить свою педагогическо-практическую деятельность на колледжи и даже на школы.
"У нас в республике во всех муниципалитетах созданы 65 инженерных классов, за которыми закреплены промышленные предприятия, координирующие их работу. Их сотрудники рассказывают ребятам о новых современных технологических процессах, у детей есть возможность побывать на предприятии, школьники даже могут внедрить свои изобретения", - добавила замминистра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.
На заводе студенты будут учиться семестр, потом – защита проектов: будущие специалисты представят руководству предприятия предложения улучшения и автоматизации производственных процессов. Лучшие идеи будут учтены и впоследствии внедрены на производстве.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки
В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
 
КрымСимферопольОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеВысшее образование в КрымуПромышленность в КрымуПроизводство в КрымуМинпром КрымаНовости КрымаМолодежь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
15:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:50В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
15:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:22Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
15:16В Севастополе снова остановили морской транспорт
15:12Крымский мост закрыт
15:01Рейд в Севастополе снова открыт
14:54Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков
14:45В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
14:20Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
14:15Рейд в Севастополе перекрыт
13:51Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
13:42Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
13:19Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных 0:22
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Лента новостейМолния