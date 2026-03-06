Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
В Симферополе открылся первый учебный класс на заводе для студентов-инженеров
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и Физико-технического института Крымского федерального университета приходят сюда раз в две недели, чтобы на практике изучить процесс производства, стать ближе к профессии.
"Руководители промышленных предприятий заинтересованы в открытиях инженерных классов. Студенты наших высших учебных заведений могут не просто изучать теорию, а практически применять все свои знания, полученные в вузах, в цехах на настоящем, живом предприятии, работать и руками, и головой, оттачивать свое мастерство", - сказала журналистам замминистра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.
Ключевая особенность проекта — практико-ориентированный подход. Сначала – занятия по теории, а потом – в цехах, где собирают сварочное оборудование. Его производство – основное на заводе.
Участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники, а также опытные наставники из числа сотрудников завода – в распоряжении студентов.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Помощник генерального директора Лилия Гусева говорит, что обучать молодых –дополнительная нагрузка для работников завода.
"Но это в наших интересах, и мы готовы обучать студентов. Мы разработали свою специальную программу на территории нашего предприятия", - рассказывает она.
И добавляет, что ее работа нацелена на то, чтобы на производство приходили молодые, амбициозные и уже подготовленные профессионалы.
"Чем моложе коллектив тем, инновационнее выпускается продукция на нашем предприятии. С помощью молодых ребят мы бы смогли добиться блестящих результатов для нашего завода", - убеждена она.
В министерстве промышленной политики Крыма акцентируют, что региональная промышленность, испытывающая кадровый голод, не сидит на месте, не ждет подготовленных специалистов, а самостоятельно участвует в их подготовке, формируя кадровый резерв под реальные производственные задачи.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Этот завод электрооборудования открыт для подрастающего поколения и надеется в ближайшее время распространить свою педагогическо-практическую деятельность на колледжи и даже на школы.
"У нас в республике во всех муниципалитетах созданы 65 инженерных классов, за которыми закреплены промышленные предприятия, координирующие их работу. Их сотрудники рассказывают ребятам о новых современных технологических процессах, у детей есть возможность побывать на предприятии, школьники даже могут внедрить свои изобретения", - добавила замминистра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.
На заводе студенты будут учиться семестр, потом – защита проектов: будущие специалисты представят руководству предприятия предложения улучшения и автоматизации производственных процессов. Лучшие идеи будут учтены и впоследствии внедрены на производстве.
© РИА Новости КрымВ Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
© РИА Новости Крым
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров
Читайте также на РИА Новости Крым: