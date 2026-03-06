https://crimea.ria.ru/20260306/pervyy-uchebnyy-klass-na-zavode-otkrylsya-v-krymu-dlya-studentov-inzhenerov-1153756189.html

Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров

Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров

В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T16:09

2026-03-06T16:09

2026-03-06T16:09

крым

симферополь

образование в крыму и севастополе

высшее образование

высшее образование в крыму

промышленность в крыму

производство в крыму

минпром крыма

новости крыма

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153755028_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_091d7232da72c47fa3cdf35eadf53564.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе одного из заводов открыли учебный класс для подготовки будущих инженеров. 21 студент Крымского инженерно-педагогического университета и Физико-технического института Крымского федерального университета приходят сюда раз в две недели, чтобы на практике изучить процесс производства, стать ближе к профессии.Ключевая особенность проекта — практико-ориентированный подход. Сначала – занятия по теории, а потом – в цехах, где собирают сварочное оборудование. Его производство – основное на заводе.Участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники, а также опытные наставники из числа сотрудников завода – в распоряжении студентов.Помощник генерального директора Лилия Гусева говорит, что обучать молодых –дополнительная нагрузка для работников завода."Но это в наших интересах, и мы готовы обучать студентов. Мы разработали свою специальную программу на территории нашего предприятия", - рассказывает она.И добавляет, что ее работа нацелена на то, чтобы на производство приходили молодые, амбициозные и уже подготовленные профессионалы.В министерстве промышленной политики Крыма акцентируют, что региональная промышленность, испытывающая кадровый голод, не сидит на месте, не ждет подготовленных специалистов, а самостоятельно участвует в их подготовке, формируя кадровый резерв под реальные производственные задачи.Этот завод электрооборудования открыт для подрастающего поколения и надеется в ближайшее время распространить свою педагогическо-практическую деятельность на колледжи и даже на школы.На заводе студенты будут учиться семестр, потом – защита проектов: будущие специалисты представят руководству предприятия предложения улучшения и автоматизации производственных процессов. Лучшие идеи будут учтены и впоследствии внедрены на производстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делают уникальные роботизированные мойкиВ Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублейВ Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, образование в крыму и севастополе, высшее образование, высшее образование в крыму, промышленность в крыму, производство в крыму, минпром крыма, новости крыма, молодежь