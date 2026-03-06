https://crimea.ria.ru/20260306/pervaya-zhenschina-v-kosmose-ko-dnyu-rozhdeniya-valentiny-tereshkovoy-1153743465.html

Первая женщина в космосе: ко дню рождения Валентины Терешковой

Первая женщина в космосе: ко дню рождения Валентины Терешковой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова 6 марта отмечает свое 89-летие. Валентина Владимировна родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области в рабочей семье. Ее отец погиб на Советско-финской войне, мать работала на текстильном комбинате.Ключом к космическому будущему стало увлечение парашютным спортом в ярославском аэроклубе. Валентина выполнила 90 прыжков с парашютом. Из-за особенности катапультирования кораблей "Восток" главный конструктор Сергей Королев искал первую женщину-космонавта именно среди парашютисток.Так в 1962 году из сотен претенденток отобрали пятерых. Среди них была и Валентина Владимировна. 16 июня 1963 года Терешкова с позывным "Чайка" отправилась на орбиту на корабле "Восток-6".Перед стартом женщина-космонавт вспомнила стихи Владимира Маяковского и произнесла знаменитую фразу "Эй! Небо! Сними шляпу!". Полет Терешковой продлился двое суток, 22 часа и 50 минут, корабль совершил 48 витков вокруг Земли.После возвращения на землю Терешкова работала инструктором-космонавтом, а также активно занялась общественной деятельностью. Особое внимание летчица уделяла науке. Она окончила Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Жуковского и написала огромное количество работ на тему космоса.Второй в мире полет женщины в космос произошел лишь спустя 19 лет – его совершила советская летчик-испытатель Светлана Савицкая в 1982 году.В апреле 1997 года Валентина Терешкова вышла в отставку с военной службы в связи с достижением предельного возраста и покинула отряд космонавтов. В 2008 году Терешкова избралась депутатом Ярославской областной думы. С 2011 года она - депутат Госдумы РФ.В 2025 году именем Валентины Терешковой был назван Национальный космический центр в Москве.Основные вехи большого пути Валентины Терешковой - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цех11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхСергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля

