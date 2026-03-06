https://crimea.ria.ru/20260306/novosti-sevastopolya-postradali-mnogokvartirnykh-10-domov-i-tri-avtomobilya-1153743661.html
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.По его словам, всего пострадали 10 многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и 3 автомобиля. Также поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.По всем адресам ведется ликвидация разрушений, с уборкой людям помогают волонтеры. Службы уже демонтируют опасные конструкции на балконах. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур. Деревянные окна вставят уже в пятницу, по пластиковым стеклопакетам оперативно отработают замерщики.️Ведется оценка ущерба. По его словам, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейНа Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
10:33 06.03.2026 (обновлено: 11:08 06.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.
"С утра работал на Ефремова, 8. Это дом, который принял на себя основной удар ночной атаки ВСУ. Самое главное — все живы. Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома", – проинформировал губернатор.
По его словам, всего пострадали 10 многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и 3 автомобиля. Также поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.
По всем адресам ведется ликвидация разрушений, с уборкой людям помогают волонтеры. Службы уже демонтируют опасные конструкции на балконах. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур. Деревянные окна вставят уже в пятницу, по пластиковым стеклопакетам оперативно отработают замерщики.
"Муниципальные комиссии уже работают на местах. Составляют описи, фиксируют все до мелочей. Восстанавливать все будем централизованно, за счет города. Людей один на один с бедой не бросим", – заверил Развожаев.
По его словам, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.
"Это чистый терроризм и агрессия против мирных людей. Очевидно, что чем ближе 12-летие возвращения Севастополя в Россию, тем сильнее бесится укронацистский режим. Но нас этим не запугать", – написал Развожаев в своем Telegram- канале.
В городе в четверг воздушная тревога
была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу
и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.
