Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T10:33
2026-03-06T11:08
атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.По его словам, всего пострадали 10 многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и 3 автомобиля. Также поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.По всем адресам ведется ликвидация разрушений, с уборкой людям помогают волонтеры. Службы уже демонтируют опасные конструкции на балконах. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур. Деревянные окна вставят уже в пятницу, по пластиковым стеклопакетам оперативно отработают замерщики.️Ведется оценка ущерба. По его словам, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля

Новости Севастополя - пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля

10:33 06.03.2026 (обновлено: 11:08 06.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.

"С утра работал на Ефремова, 8. Это дом, который принял на себя основной удар ночной атаки ВСУ. Самое главное — все живы. Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома", – проинформировал губернатор.

По его словам, всего пострадали 10 многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и 3 автомобиля. Также поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
По всем адресам ведется ликвидация разрушений, с уборкой людям помогают волонтеры. Службы уже демонтируют опасные конструкции на балконах. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур. Деревянные окна вставят уже в пятницу, по пластиковым стеклопакетам оперативно отработают замерщики.
️Ведется оценка ущерба.
"Муниципальные комиссии уже работают на местах. Составляют описи, фиксируют все до мелочей. Восстанавливать все будем централизованно, за счет города. Людей один на один с бедой не бросим", – заверил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
По его словам, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.
"Это чистый терроризм и агрессия против мирных людей. Очевидно, что чем ближе 12-летие возвращения Севастополя в Россию, тем сильнее бесится укронацистский режим. Но нас этим не запугать", – написал Развожаев в своем Telegram- канале.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия ночной атаки ВСУ в Севастополе
07:24
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
 
Атака ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года
 
