Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля

2026-03-06T10:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.По его словам, всего пострадали 10 многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и 3 автомобиля. Также поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено.По всем адресам ведется ликвидация разрушений, с уборкой людям помогают волонтеры. Службы уже демонтируют опасные конструкции на балконах. Задача — максимально быстро восстановить тепловой контур. Деревянные окна вставят уже в пятницу, по пластиковым стеклопакетам оперативно отработают замерщики.️Ведется оценка ущерба. По его словам, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейНа Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали

2026

