https://crimea.ria.ru/20260306/nochnaya-ataka-na-sevastopol---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1153740454.html

Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу

Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу

Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды была объявлена воздушная тревога - с 22:34 сирены звучали час. Затем, в 1.45 РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T07:07

2026-03-06T07:07

2026-03-06T09:13

севастополь

атаки всу на крым

новости севастополя

прокуратура города севастополя

михаил развожаев

крым

новости крыма

атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153739386_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5a109f925415fc680d445f029e1c20b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды была объявлена воздушная тревога - с 22:34 сирены звучали час. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. О последствиях атаки - в материале РИА Новости Крым.По информации властей, в небе на городом сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова также повреждено остекление, добавил Развожаев.Развожаев уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.Затем стало известно, что при падении дрона, начиненного взрывчатым веществом и металлическими шариками, сильно пострадала жилая пятиэтажка на улице Ефремова."Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой", - написал губернатор.Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек, из них трое детей - транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, добавил Развожаев.По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, сообщили в городской прокуратуре.Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260306/soblyudenie-prav-postradavshikh-v-sevastopole-kontroliruet-prokuratura-1153740684.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, новости севастополя, прокуратура города севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, атака всу на севастополь в ночь на 6 марта 2026 года