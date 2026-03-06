Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды была объявлена воздушная тревога - с 22:34 сирены звучали час. Затем, в 1.45
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды была объявлена воздушная тревога - с 22:34 сирены звучали час. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. О последствиях атаки - в материале РИА Новости Крым.По информации властей, в небе на городом сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова также повреждено остекление, добавил Развожаев.Развожаев уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.Затем стало известно, что при падении дрона, начиненного взрывчатым веществом и металлическими шариками, сильно пострадала жилая пятиэтажка на улице Ефремова."Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой", - написал губернатор.Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек, из них трое детей - транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, добавил Развожаев.По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, сообщили в городской прокуратуре.Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе во время атаки дрона ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова
В Севастополе во время атаки дрона ВСУ сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Поздним вечером 5 марта и в ночь на 6 марта ВСУ снова атаковали Севастополь. Дважды была объявлена воздушная тревога - с 22:34 сирены звучали час. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены и тревога длилась до 6 часов утра. О последствиях атаки - в материале РИА Новости Крым.
По информации властей, в небе на городом сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.

"В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа.
В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла.
В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.
В школе №50 на генерала Жидилова также повреждено остекление, добавил Развожаев.
Развожаев уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.
Затем стало известно, что при падении дрона, начиненного взрывчатым веществом и металлическими шариками, сильно пострадала жилая пятиэтажка на улице Ефремова.
"Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой", - написал губернатор.
Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек, из них трое детей - транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, добавил Развожаев.
По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, сообщили в городской прокуратуре.
Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
