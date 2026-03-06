Рейтинг@Mail.ru
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали - РИА Новости Крым, 06.03.2026
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали - РИА Новости Крым, 06.03.2026
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 06.03.2026
краснодарский край
новости
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.Площадь пожара составляет 120 квадратных метров, сейчас продолжается его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы.В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часуБеспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
краснодарский край
краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали

На Кубани два человека пострадали при пожаре на подстанции после атаки ВСУ

10:02 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции. Пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 120 квадратных метров, сейчас продолжается его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.
Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек.
Краснодарский крайНовостиПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
