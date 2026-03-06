https://crimea.ria.ru/20260306/na-kubani-posle-ataki-bpla-gorit-podstantsiya---dva-cheloveka-postradali-1153743011.html

На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали

На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали - РИА Новости Крым, 06.03.2026

На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали

Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.Площадь пожара составляет 120 квадратных метров, сейчас продолжается его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы.В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часуБеспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

