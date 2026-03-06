Рейтинг@Mail.ru
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T17:15
2026-03-06T17:15
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153757630_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_4b579e55079c717a0adcbfb144be751d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы "Центральный" и "Северные ворота"), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории."Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт", - добавили в ведомстве.
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы

Между Симферополем и Мытищами запустили автобусные рейсы через новые регионы

17:15 06.03.2026
 
© РосавтотрансМежду Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.
"С 6 марта начинает выполняться рейс по перевозке пассажиров автобусами по новому межрегиональному маршруту "автовокзал города Мытищи – город Симферополь", который следует через Донецкую Народную Республику и Запорожскую область", - говорится в сообщении.
Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.
В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы "Центральный" и "Северные ворота"), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории.
"Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт", - добавили в ведомстве.
