Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы "Центральный" и "Северные ворота"), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории."Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога

