https://crimea.ria.ru/20260306/mezhdu-simferopolem-i-mytischami-nachal-khodit-avtobus-cherez-novye-regiony-1153757888.html
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T17:15
2026-03-06T17:15
2026-03-06T17:15
росавтотранс
симферополь
москва
автобус
логистика
новости
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153757630_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_4b579e55079c717a0adcbfb144be751d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы "Центральный" и "Северные ворота"), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории."Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
симферополь
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153757630_0:67:1280:1027_1920x0_80_0_0_b5e0696c90c315810d89574eab1d5687.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавтотранс, симферополь, москва, автобус, логистика, новости, транспорт
Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Между Симферополем и Мытищами запустили автобусные рейсы через новые регионы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.
"С 6 марта начинает выполняться рейс по перевозке пассажиров автобусами по новому межрегиональному маршруту "автовокзал города Мытищи – город Симферополь", который следует через Донецкую Народную Республику и Запорожскую область", - говорится в сообщении.
Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.
В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы "Центральный" и "Северные ворота"), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории.
"Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт", - добавили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: