Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/krymskiy-most-zakryt-1153752112.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:12
2026-03-06T15:14
мост
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_053577734836c2562c422a6dbeb5eed6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для проезда

15:12 06.03.2026 (обновлено: 15:14 06.03.2026)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МостКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
15:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:50В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
15:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:22Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
15:16В Севастополе снова остановили морской транспорт
15:12Крымский мост закрыт
15:01Рейд в Севастополе снова открыт
14:54Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков
14:45В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
14:20Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
14:15Рейд в Севастополе перекрыт
13:51Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
13:42Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
13:19Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных 0:22
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Лента новостейМолния