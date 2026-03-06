https://crimea.ria.ru/20260306/krymskiy-most-zakryt-1153752112.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
