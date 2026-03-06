Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

https://crimea.ria.ru/20260306/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1153763209.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 18:00 в пятницу в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находятся 135 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.

